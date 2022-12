Covid Abruzzo, 4.526 contagi e 14 morti: bollettino ultima settimana

(Adnkronos) – Sono 4.526 i nuovi contagi da coronavirus nell’ultima settimana in Abruzzo, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 14 decessi.

I 4.526 casi positivi (di cui 721 reinfezioni) registrati tra il 24 e il 30 dicembre in Abruzzo portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 636.069 (di cui 31.886 reinfezioni). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che il bilancio dei pazienti deceduti sale a 3.831.

Nel totale dei casi positivi sono compresi anche 616.669 dimessi/guariti (+4.076 rispetto a venerdì scorso). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 15.569 (+436 rispetto a venerdì scorso). Di questi, 222 pazienti (-1 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica; 13 (+6 rispetto a venerdì scorso) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 3.539 tamponi molecolari (2.558.956 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 19.509 test antigenici (4.717.092). Del totale dei casi positivi, 129.030 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+679 rispetto a venerdì scorso), 182.085 in provincia di Chieti (+1.544), 151.357 in provincia di Pescara (+1.246), 151.443 in provincia di Teramo (+943), 13.078 fuori regione (+47) e 9.076 (+67) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.