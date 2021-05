Covid Abruzzo, oggi 43 contagi e 3 morti: bollettino 28 maggio

Sono 43 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 28 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3 morti. Dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti complessivamente 1109925 tamponi molecolari (+3225 rispetto a ieri) e 459520 test antigenici (+1432 rispetto a ieri). Il tasso di positività è pari allo 0.9 per cento. I pazienti ricoverati in terapia non intensiva sono 146, 17 in terapia intensiva, mentre gli altri 5.341 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi la provincia dell’Aquila con 13 contagi come Chieti, seguita da Teramo a 11 e Pescara a 6.