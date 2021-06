Covid, altre quattro Regioni in zona bianca: il Lazio a metà giugno

L’Italia va in bianco, e c’è da esultare. A partire da lunedì 7 giugno altre 4 Regioni dovrebbero passare nella fascia meno a rischio. Si tratta di Veneto, Liguria, Abruzzo e Liguria. L’ufficialità arriverà oggi, dopo il confronto sui dati del monitoraggio dell’ultima settimana. La direzione sembra già tracciata: nelle ultime 3 settimane le Regioni in causa hanno registrato meno di 50 casi per 100mila abitanti.

A partire da lunedì prossimo le Regioni in bianco potrebbero diventare 7: Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna sono entrate di diritto, già dalla scorsa settimana, nella fascia in cui, a poco a poco, passeranno anche le altre Regioni italiane. Se il trend venisse confermato, a partire dal 14 giugno entrerebbero in zona bianca anche Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Piemonte, Puglia e provincia di Trento.

Migliora quindi la situazione nel Lazio, come ha confermato anche l’assessore Alessio D’Amato: “Nel Lazio incidenza e Rt sono da zona bianca. Sono molto contento della mia comunità perché il Lazio è stata la regione più tempo in zona gialla. Confido, se i dati continueranno così, intorno a metà giugno di arrivare in zona bianca”.

Ha spiegato poi il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, a Tg2 post. “Questo non ce lo ha regalato nessuno, c’è stata una comunità responsabile e le misure hanno funzionato – sottolinea – C’è stato tanto dibattito sul coprifuoco, ma non erano follie, era la forma per arrivare a questo risultato. Il virus cambia e colpisce, le prudenze ci stanno portando a tornare alla normalità”.