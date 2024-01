Covid, ancora minacce alla famiglia di Bassetti: “Voglio sgozzare tua moglie”

(Adnkronos) – Ancora minacce oggi ,22 gennaio, sui social contro la famiglia dell’infettivologo Matteo Bassetti, tra i medici in prima linea durante la pandemia di Covid. “Voglio sgozzare sua moglie con una bottiglia”. E’ il messaggio postato su X da Bassetti per denunciare il caso e l’utente.

“Purtroppo di questi messaggi ne arrivano ogni giorno – commenta all’Adnkronos Salute il direttore di Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova – Continuo ad essere oggetto di minacce e insulti. E non so neanche bene il perché. Avevo detto che non avrei mai più parlato dell’argomento no-vax, ma nella realtà sono più interessati gli altri ad attaccarmi. Quando riceverò minacce di questo tipo – avverte Bassetti – pubblicherò sempre i post con i nomi, cognomi e foto. Così, oltre le denunce penali, verranno messi al pubblico ludibrio”.