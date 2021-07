Covid, arrivi da Spagna e Portogallo: “Si valutano misure più rigide”

Coronavirus in Europa, per quanto riguarda la possibilità nuove misure di controllo sugli spostamenti tra Paesi Ue, “so che si sta valutando di prendere misure più rigide per i passeggeri in arrivo da Spagna e Portogallo. Ma per ora questa decisione non è stata ancora presa”. Lo ha anticipato Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio regionale Covid-19 della Cabina di Regia.

“Sono tra quelli da sempre favorevoli all’applicazione di quarantene e di controlli – ha aggiunto – Però, purtroppo, penso che possano rallentare di poco l’ingresso di nuove varianti, per esempio. Non c’è nessun Paese che riesce a impedire che nuove varianti arrivino sul loro territorio. Ma è importante rallentarne l’introduzione e soprattutto contenerle poi”.