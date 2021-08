Covid Australia, Canberra in lockdown dopo la scoperta di un nuovo contagio

Da oggi alle 17 (le 9 in Italia) Canberra è in lockdown, dopo aver registrato il primo caso di contagio da Covid-19 in oltre un anno. I circa 400mila abitanti della capitale federale australiana e del Territorio circostante potranno lasciare le proprie abitazioni solo per motivi essenziali. La decisione è stata presa a causa dell’impossibilità per le autorità sanitarie di tracciare l’origine del contagio.

La diffusione della variante Delta ha già costretto le autorità australiane ad imporre il lockdown alle due principali città del Paese, Sydney e Melbourne.

Ad oggi, meno di un quarto degli australiani risulta vaccinato. Le nuove restrizioni hanno portato ad una serie di proteste anti lockdown. A Sydney, le autorità hanno chiesto l’impiego dell’esercito per aiutare la polizia nel pattugliamento delle strade e nel far rispettare le misure di contenimento dei contagi.