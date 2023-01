Covid, Bassetti: “Sfida Kraken-Orthrus ma non più casi gravi”

(Adnkronos) – “Sono arrivati anche da noi diversi casi della variante Kraken di Sars-CoV-2”. E’ quanto ha detto all’Adnkronos Salute l’infettivologo Matteo Bassetti. “Secondo gli ultimi dati dell’Istituto superiore di sanità ci sono 12 casi” segnalati, rispetto all’unico dell’indagine precedente. “Ieri abbiamo avuto i primi report da Veneto e Lombardia. E’ chiaro che questa variante XBB.1.5 probabilmente nel breve termine prenderà il sopravvento anche da noi, come è già successo per esempio negli Stati Uniti. Quindi avremo a che fare probabilmente con Kraken e con ” un’altra variante, in crescita per esempio in Gb, e battezzata sui social ‘Orthrus’, cioè la variante CH.1.1, che competeranno per prendersi la scena”. “Aumenteranno i contagi? Probabilmente sì, ma io non credo che ci sarà un aumento delle forme impegnative e delle forme gravi” di Covid.

“Probabilmente – ribadisce il direttore di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova – vedremo un aumento dei casi, ma credo che dobbiamo oggi guardare con occhi molto diversi al Covid rispetto a come lo guardavamo un anno fa. E quindi non più dare i numeri tutti i giorni, non andare più a guardare esattamente cosa succede, ma guardare unicamente se aumentano le forme gravi e le ospedalizzazioni. Un modo diverso di porsi nei confronti del Covid, rispetto a quanto avvenuto negli ultimi 3 anni”.