Covid, Bassetti: “Valutazione Oms è su Cina, in Italia non è più emergenza”

(Adnkronos) – “L’Oms essendo un organismo di sanità pubblica e di interesse internazionale e sovranazionale, giustamente parla del fatto che in alcune aree del mondo, il riferimento è alla Cina, la situazione non è fuori dall’emergenza. Se però guardiamo all’Italia, Sars-CoV-2 non è più emergenza di sanità pubblica perché grazie ai vaccini e quello che abbiamo fatto contro il Covid che ora è uno dei tanti problemi e non è più il primo problema in Occidente”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, commentando la scelta dell’Oms di non derubricare la pandemia Covid-19 confermando lo status di emergenza globale di sanità pubblica.

“Vedremo cosa accadrà in Cina – aggiunge l’infettivologo – ma per avere un quadro più chiaro sull’evoluzione in quel Paese servirà il mese di marzo. Due gli scenari possibili: sarà finito tutto anche in Cina e saremo tutti contenti, oppure la situazione lì rimane problematica e si valuterà che cosa fare. Io mi sento ottimista, anzi molto ottimista per l’Italia e l’Occidente”.