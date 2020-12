Covid, bloccati i voli per la Gran Bretagna. Di Maio: “Dobbiamo tutelare gli italiani”

L’Italia ha bloccato i voli per la Gran Bretagna. La conferma è arrivata dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio: “Il Regno Unito ha lanciato l’allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus”, ha scritto su Facebook.

Ancora: “Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna. La nostra priorità è tutelare l’Italia e i nostri connazionali”, ha spiegato Di Maio.