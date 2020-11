Covid: calano i contagi e le terapie intensive. Boom di guariti ma Rezza comenta “Troppi decessi”

Oggi in occasione della presentazione del report quotidiano del ministero della Salute in merito alla situazione coronavirus nel Paese, è intervenuto a commentarne i dati il direttore della Prevenzione, Gianni Rezza: “Oggi ci sono 23.232 positivi con un numero di tamponi diverso rispetto a ieri. Oggi abbiamo 189mila tamponi, ieri erano 149mila. C’è un brutto dato che riguarda i decessi che sono 853 a fronte di quelli di ieri, 630”.

Rezza: “Calano le terapie intensive, probabilmente c’è qualche variabilità”

“Può esserci una certa variabilità, qualche decesso viene riportato qualche giorno dopo. Ma il numero dei decessi è alto. Gli indicatori che calano per ultimi sono quelli relativi alle terapie intensive e ai decessi, Può esserci una certa variabilità, qualche decesso viene riportato qualche giorno dopo. Ma il numero dei decessi è alto. Gli indicatori che calano per ultimi sono quelli relativi alle terapie intensive e ai decessi. Gli effetti di questa lunga scia si vedranno per diverso tempo”.

Rezza: “La diminuzione dei positivi è la conseguenza degli interventi attuati”

Ad ogni modo, prosegue Rezza, “La diminuzione dei positivi è la conseguenza degli interventi attuati. Già sento parlare di terza ondata. Ma non si tratta di ondate che si esauriscono spontaneamente. Noi abbiamo avuto un’ondata frenata con un duro intervento. E’ sempre la stessa, viene frenata quando si adottano misure”.

Calano i nuovi contagi, con la Lombardia sempre tra le regioni più colpite

I dati diffusi dal ministero della Salute, ancora una volta indicano che la Lombardia è purtroppo ancora la regione maggiormente colpita con 4.886 casi, c’è però da segnalare che, fino a qualche settimana fa ne segnava mediamente ben 8mila al giorno. Seguono oggi il Lazio (2.509), l’Emilia Romagna (2.498), il Veneto (2.194), ed il Piemonte (2.070).

Meno ingressi negli ospedali e nelle terapie intensive, così come gli ‘isolati’ in casa

Come commentato anche da Rezza, grazie a Dio c’è da segnalare il continuo calo di nuovi ingressi nelle terapie intensive (6 nelle ultime 24 ore) dove, al momento vi sono ancora 3.816 ricoverati.

Stesso discorso anche per quanti ricoverati con sintomi negli ospedali con sintomi, attualmente 34.577, ma 120 in meno rispetto a ieri.

E lentamente, in virtù dei +1.651 italiani da ieri costretti a restare chiusi in casa in isolamento domiciliare, complessivamente ora sono in 759.993.

Boom di guariti e dimessi dagli ospedali: da inizio emergenza sono 605.330

E’ invece record di quanti dimessi o guariti che, con i + 20.837 censiti nelle ultime 24 ore, ora sono 605.330 gli Italian che si sono lasciati alle spalle questo maledetto virus.

Infine, complessivamente, nel Paese i positivi (non ‘malati’), sono 798.386

Ecco nel dettaglio la situazione nelle regioni italiane

Max