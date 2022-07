Covid Campania, De Luca: “Primi per positivi, autunno sarà delicato”

(Adnkronos) – “Non dobbiamo drammatizzare ma dobbiamo tenere gli occhi aperti. Ieri la Campania ha avuto il numero più alto d’Italia di positivi, questo a conferma del fatto che siamo una regione delicata, difficile, a rischio per la densità abitativa che abbiamo. Bisogna stare attenti”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, parlando ad Avellino a margine del Consiglio per l’insediamento della Camera di Commercio Irpinia-Sannio.

“I nostri epidemiologi – ha spiegato De Luca – prevedono che avremo il picco di questa nuova ondata a fine luglio, ma è evidente che con questi numeri dobbiamo prepararci a un fine estate e a un autunno delicato. Stiamo lavorando in queste ore per preparare i programmi per affrontare la situazione, per affrontare le emergenze e garantire, come abbiamo fatto in passato, il massimo di assistenza e di serenità e di sicurezza ai nostri concittadini. Tutti i direttori generali delle Asl sanno che, prima di andare in ferie, dobbiamo aver definito tutti i piani per quanto riguarda l’emergenza Covid. In Campania non ci possiamo distrarre neanche per un minuto, perché poi alla fine non è che dobbiamo trovare giustificazioni. Se la situazione precipita, è evidente che la responsabilità è di chi ha il governo”.