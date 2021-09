Covid, Cartabellotta: “Non vaccinati over 50 tallone Achille in inverno”

“Gli over 50, quelli non ancora vaccinati” contro Covid 19, “rischiano di rappresentare il tallone d’Achille nella stagione autunnale-invernale”. Lo dice Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus.

“La situazione dal punto di vista epidemiologico è in miglioramento per la seconda settimana consecutiva – evidenzia – Scendono i casi settimanali e si registra una piccola flessione nel numero dei pazienti ricoverati, sia in terapia intensiva sia in area medica. Ovviamente siamo ancora in una situazione di pandemia in cui ci sono delle incognite. Ci sono dati ancora non chiari ad esempio sul calo di efficacia della vaccinazione e poi siamo in una fase di stagione e rientro di tutti gli italiani al lavoro, per questo il Governo ha preso le sue decisioni sull’obbligo di Green pass. Il vaccino non è sterilizzante e la durata della copertura vaccinale non è eterna, per questo – insiste il vertice Gimbe – dobbiamo vaccinare il più possibile la popolazione”.