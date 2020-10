Covid, “C’è il rischio di un autunno ‘caldo’ sul fronte del disagio sociale”, scrive il Capo della Polizia

“Abbiamo la consapevolezza che il nostro ruolo sarà ancora più cruciale in questo periodo post Covid. Molteplici, infatti, i fronti che dovremo monitorare. Oltre al ritorno di una criminalità predatoria che nella fase di lockdown non ha potuto operare, siamo chiamati a tutelare le nostre comunità dal tentativo delle mafie di infiltrarsi nell’economia legale, colpita dalla crisi di liquidità. Le difficoltà economiche che stanno iniziando a colpire le fasce più deboli del Paese potranno, inoltre, tramutarsi in disagio, quale precondizione per una stagione di tensioni sociali. E di fronte a possibili tensioni di piazza, il nostro compito deve essere quello di operare con professionalità e capacità di comprendere la sofferenza e il disagio di chi ci sta di fronte. Perciò serviranno equilibrio e capacità di dialogo evitando esercizi muscolari. Perché la nostra missione è il quotidiano impegno per garantire la civile e pacifica convivenza”.

Un concetto per altro già abbondantemente espresso nei mesi scorsi dal ministro Lamorgese, quanto scritto da Franco Gabrielli, Capo della Polizia, in uno scritto all’interno del ‘Libro dei fatti’, edito da Giueppe Marra, fondatore dell’agenzia di stampa AdnKronos.

Gabrielli: “Si prospetta un autunno caldo sul fronte del disagio sociale”

Ovviamente, con la disoccupazione – specialmente giovanile – giunta a livelli drammatici – l’economia stagnante, le attività in perdita, e la prospettiva di iniziare a vedere qualche soldo Ue per la primavera 2021, c’è da presagire di qui a poco non tarderanno a manifestarsi tensioni sociali di rilievo. Senza considerare poi l’eventuale sblocco dello stop ai licenziamenti, che sta tenendo ancora ‘in vita’ centinaia di famiglie italiane. Il timore, legittimo, da parte delle istituzioni è che la criminalità e le mafie approfittino della situazione per infiltrarsi.

Come scrive infatti Gabrielli, ”Sin dalla prima ‘cinturazione’ dei comuni del lodigiano, la Polizia di Stato è stata impegnata in prima linea per garantire il rispetto delle misure adottate dal governo per contenere la diffusione del virus Covid-19. Siamo stati rigorosi per la tutela della salute delle nostre comunità, ma abbiamo ispirato le nostre condotte alla consapevolezza della delicatezza del momento che esigeva la capacità di entrare in empatia con i nostri concittadini per intercettare le loro vulnerabilità“. Dunque, aggiunge, “si prospettano tentativi di infiltrazioni delle mafie nelle imprese in crisi di liquidità e il rischio di un autunno ‘caldo’ sul fronte del disagio sociale”.

Gabrielli: “Nel dna degli agenti c’è anche tanta solidarietà sociale”

Tuttavia, tiene a sottolineare il Capo della Polizia, ”La nostra presenza non si è limitata a una mera funzione repressiva delle condotte vietate. Abbiamo prestato, innanzitutto, soccorso e assistenza alla nostra popolazione. Perché questo è il nostro Dna, come testimoniato dalle due fiaccole fiammeggianti che si incrociano nel nostro stemma araldico e che fanno riferimento proprio a questa funzione tipica dell’Amministrazione di Pubblica sicurezza. Sono, inoltre, tante le iniziative delle donne e degli uomini della Polizia di Stato che sono andate oltre i compiti istituzionali. Gesti di solidarietà per gli anziani, raccolte fondi per le famiglie in difficoltà, trasporti di materiali in ospedale, fino alla collaborazione nelle attività di sanificazione delle strade. Questa è stata la cifra della nostra Amministrazione”.

Confidiamo nell’equilibrio delle forze dell’ordine e non negli ‘esercizi muscolari’

“… serviranno equilibrio e capacità di dialogo evitando esercizi muscolari. Perché la nostra missione è il quotidiano impegno per garantire la civile e pacifica convivenza”, una frase bellissima e significativa: confidiamo infatti moltissimo nella solidarietà delle forze dell’ordine, soprattutto qualora – speriamo mai – dovesse giungere loro ‘l’ordine di manganellare’ senza scrupoli, onesti padri di famiglia, costretti a manifestare in piazza il loro disagio di sopravvenuta indigenza economica…

Max