Covid: “Ci aspettiamo una terza ondata a gennaio. L’entità dipenderà da noi” avverte Pregliasco

Mentre si continua a parlare delle imminenti festività, e del desiderio (legittimo) di molti italiani, di poter trascorrere il cenone con i propri cari, gli esperti continuano però a spiegare – anche in questo caso, giustamente – che ‘concedere’ troppo equivale a rinfocolare i contagi che, con grande fatica, stiamo cercando di ridurre di giorno in giorno.

Pregliasco: “Ci aspettiamo una terza ondata a gennaio. L’entità dipenderà da noi”

Come ha spiegato infatti dai microfoni de La7 il virologo dell’Università degli studi di Milano, Fabrizio Pregliasco, “Cosa può succede in termini di contagio da Covid a gennaio? Una terza ondata, ce la aspettiamo per quella che è la storia delle precedenti pandemie. L’entità dipenderà da noi“.

Pregliasco: “Già stiamo pagando l’estate, riaprire a Natale è davvero rischioso”

Come tiene infatti a rimarcare il virologo, ”Già questa seconda ondata è dipesa un po’ da noi, da quanto abbiamo fatto o meglio non fatto durante l’estate. Dunque, ribadisce, “in questo momento ogni contatto è un potenziale rischio”.

Va da se che, se per Natale si riapre, inevitabilmente “c’è il rischio di incappare in un soggetto asintomatico e questo è l’elemento che dobbiamo continuare a ricordare”.

Pregliasco: “E’ giusto riaprire per dare un po’ di fiato al commercio, ma cautela”

Dunque, premette Pregliasco, ”E’ giusto riaprire, perché bisogna dare un po’ di fiato a un commercio che è stato e sarà devastato alla fine di questa storia”. Tuttavia, raccomanda il virologo, “Usiamolo il buon senso, che spesso non è così frequente”.

Max