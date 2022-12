Covid Cina, su i contagi ma meno restrizioni

(Adnkronos) – Prosegue in Cina, dopo le proteste dei giorni scorsi, l’alleggerimento delle misure contro il covid. A Pechino sono stati rimosse le cabine per i test e non viene più richiesto il risultato negativo per accedere ai supermarket, e da lunedì alla metropolitana, mentre a Shenzhen, nel sud, come prima a Chengdu o Tianjin, non sarà più richiesto ai pendolari di esibire il risultato negativo di un test per poter recarsi al lavoro sui mezzi pubblici o anche per poter entrare in un parco. I casi tuttavia continuano ad aumentare. Guangzhou e Pechino, dove in alcuni complessi residenziali sarà possibile ora trascorrere la quarantena a casa, sono all’avanguardia per la cancellazione delle misure. Sono stati nel frattempo registrati 3.933 casi di covid e 28.894 casi asintomatici.