Covid Cina, tamponi Fiumicino: nessuna nuova variante

(Adnkronos) – Ad oggi nessuna nuova variante di Sars-CoV-2 è stata riscontrata dal sequenziamento effettuato sui tamponi positivi a Covid dei passeggeri arrivati dalla Cina a Fiumicino. Le prime analisi sono state condotte dall’Inmi Spallanzani di Roma. E’ quanto apprende l’Adnkronos Salute.

Nella giornata sono pariti i primi screening sui voli in arrivo allo scalo internazionale romano. L’attività di testing, come già spiegato dall’assessorato alla Sanità della Regione Lazio, è coordinata dallo Spallanzani e dalle Uscar in collaborazione con l’Usmaf, ed è stata effettuata sui primi due voli diretti dalla Cina. Sul primo volo sono stati eseguiti test sui 48 passeggeri più uno in transito, mentre sul secondo volo sono stati eseguiti test su 184 passeggeri più 5 in transito.