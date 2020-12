Covid: Claudia, infermiera 29enne, sarà la prima vaccinata nel Lazio. Banfi e Baudo: “Pronti a farlo in diretta”

Claudia Alivernini, 29 anni, laureata all’università La Sapienza di Roma, attualmente lavora come infermiera all’Istituto Spallanzani. Sarà lei la prima cittadina del Lazio a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid in occasione del ‘Vaccino day’, che avrà luogo il 27 dicembre, eseguita simultaneamente in altri paesi europei.

Claudia, oltre che all’interno del noto Istituto capitolino, lavora volontariamente anche nelle cosiddette Uscar, acca ai pazienti più anziani.

Lino Banfi: “Vorrei vaccinarmi in diretta con mia figlia ed i nipotini”

Intanto, fra quanti favorevoli al vaccino nel mondo dello spettacolo, oggi è sceso in campo Lino Banfi il quale, cercando così di sensibilizzare quanti più possibile, ha annunciato ”Lo farei in diretta assieme a mia figlia e ai miei nipoti, in modo da coinvolgere tutte le generazioni“. Certo, ha aggiunto ‘Nonno Libero’, “Aspetterei anche qualche mese, finché fosse disponibile per i più piccoli, pur di farlo tutti insieme: sarebbe un messaggio importante da dare a ogni classe d’età”. Quindi il comico pugliese ha concluso spiegando che “In generale, sono favorevole ai vaccini: sono trent’anni che io e mia moglie facciamo quello contro l’influenza e da quest’anno faccio anche quello, forse poco conosciuto, contro la polmonite“.

Vaccino anti-Covid: anche Pippo Baudo pronto “a farlo in diretta”

Dello stesso avviso anche il decano dei ‘conduttori televisivi’, Pippo Baudo, che come Banfi ha confermato ”Farò il vaccino contro il Covid non appena sarà disponibile“. Ma non solo, anche Pippo si è detto disposto ”disposto anche a farlo in diretta” anche perché, ha sottolineato giustamente “La vaccinazione dei personaggi pubblici trasmessa in tv o sui social incoraggia la gente a fare il vaccino. Di conseguenza, sono assolutamente favorevole”.

Max