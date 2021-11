Covid, Costa: “No ad allarmismi, dobbiamo guardare le prossime settimane con fiducia”

In Italia i contagi da Covid salgono, lo dice l’ultimo rapporto dell’Iss (Istituto Superiore di Sanità); l’indice Rt è in aumento rispetto alla settimana scorsa, così come il tasso di incidenza settimanale, seppur ancora al di sotto la soglia d’allarme. Al momento non preoccupa la situazione legata agli ospedali.

Per questo, nonostante le notizie poco confortanti che arrivano da gran parte del resto d’Europa, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa ha precisato riguardo alla possibilità di restrizioni nel periodo natalizio: “Non dobbiamo veicolare dei messaggi di allarme o di troppa preoccupazione”, ha detto.

Gli italiani, continua Costa “si sono in gran parte vaccinati, negli ospedali la situazione è sotto controllo, dobbiamo guardare le prossime settimane con fiducia nella consapevolezza che non siamo certo usciti ancora dalla pandemia, abbiamo bisogno di una grande unità istituzionale e politica”.

Un altro dei temi caldi dell’ultimo periodo riguarda lo stato d’emergenza, che potrebbe essere prolungato ancora: “E’ una decisione che prenderemo a ridosso della scadenza – ha precisato Costa – E’ chiaro che io ritengo che lo stato d’emergenza sia uno strumento utile che ci permette di gestire la situazione in modo più agile”.