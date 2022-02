Covid, Crisanti: “Ora è il momento di togliere le restrizioni”

Mentre la curva dei contagi scende, il governo lavora per allentare le restrizioni anti-Covid. Molte non ci sono più, come l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, ma altre resistono. E tra le più discusse c’è anche il Green pass, che potrebbe avere vita lunga anche dopo l’eventuale scadenza dello stato di emergenza.

Secondo molti esperti, però, è questo il momento giusto per eliminare ogni restrizione. Tra questi c’è anche il professore Andrea Crisanti che, ad Agorà, spiega: “La curva sta calando perché le persone o si sono vaccinate o si sono infettate recentemente. La protezione dura poco, più aspettiamo e meno facciamo gli interessi degli italiani. Se ci si reinfetta ora, siamo protetti. Se aspettiamo mesi, la popolazione sarà nuovamente non protetta”.

Poi ribadisce: “Ora è il momento di togliere le restrizioni”. Crisanti spiega ancora: “Non capisco come non venga compreso un ragionamento così semplice. La curva non cala per il Green pass, che non blocca la trasmissione: 3 settimane avevamo il Green pass e avevamo 250mila contagi. In autunno, se c’è un problema bisogna rivaccinare le persone. Il Green pass non è un tema scientifico, è un tema politico”.

Il microbiologo paragona poi la situazione italiana a quella inglese: “Lo stato endemico non significa che sia finito tutto, significa che si raggiunge un equilibrio tra la capacità del virus di infettare e la capacità del virus di bloccarlo. In Inghilterra ci sono 40mila casi al giorno e 100-120 morti al giorno: questa è una situazione di endemia”, conclude.