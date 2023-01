Covid, Crisanti Vs Zaia: “Questo regime di intimidazione in questa Regione deve finire”

“Dichiarazioni di una gravità senza precedenti. Lo inseguo fino alla fine del mondo per inchiodarlo su qualsiasi responsabilità che ha nei miei confronti. Questo regime di intimidazione in questa Regione deve finire”. E’ a dir poco livido il celebre virologo Andrea Crisanti che, attraverso il web-magazine MOW (mowmag.com), replica alle accuse mossegli dal governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, circa le proprie prese di posizione sulla gestione della Pandemia.

Va infatti ricordato il grande apporto che l’esperto medico romano diede all’ospedale di Padova, dove lavorava, nei mesi più terrificanti della pandemia.

Crisanti: “Avrebbero dovuto riflettere sugli ordini che stavano facendo e gli appalti per 200 e passa milioni di euro”

Intanto Crisanti liquida subito la ‘questione politica’, nel senso che, almeno per quel che lo riguarda, ritiene assolutamente “ininfluente” la sua attuale candidatura politica nel Pd: “qui è un problema di etica, non è un problema politico. Accolgo con sgomento queste dichiarazioni. Perché poi non sono solo queste le dichiarazioni perché chiaramente io ho fatto accesso agli atti e ci sono ben altre dichiarazioni, in cui si dimostra che lui è l’orchestratore di una campagna di diffamazione e discredito nei confronti, tra le altre cose, di una persona che lavora per la Regione e che, tra le altre cose, ha preso delle posizioni proprio per salvaguardare la Regione stessa – prosegue Crisanti nell’ambito dell’esclusiva intervista rilasciata a MOW –Evidentemente se fosse stato preso sul serio lo studio che ho fatto e che poi è stato pubblicato su Nature, chiaramente avrebbero dovuto riflettere sugli ordini che stavano facendo e gli appalti per 200 e passa milioni di euro. Questi praticamente hanno accettato come giustificazione la dichiarazione di Rigoli (direttore della microbiologia di Treviso, incaricato di confermare l’idoneità clinico-scientifica dei tamponi, ndr) che non ha fatto nessuno studio, ed erano addirittura consapevoli che non l’aveva fatto”.

Insomma una replica risentita ed articolata, quella del virologo, la cui intervista – completa – è pubblicata in esclusiva sulle pagine digitali del magazine MOW.

