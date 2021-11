Crollano le prime dosi del vaccino anti – covid del 75% in tre settimane e restano ancora 2,7 milioni di over 50 da vaccinare. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe. I nuovi vaccinati crollano a quota 108mila. I casi covid salgono al 37% in una settimana. In rialzo anche i ricoveri in ospedale e le terapie intensive.