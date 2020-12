Covid, “Dal Sudafrica una nuova variante ancora più trasmissibile”, avverte il ministro della Salute britannico

Tanto per non farci mancare niente, giunge la notizia che nel Regno Unito è stata appena isolata una nuova variante del Covid, come quella individuata in Sudafrica, e ritenuta “ancora più contagiosa”.

Ad annunciarlo è stato Matt Hancok, ministro della Salute (nella foto), riferendo di due cittadini britannici, purtroppo risultati essere positivi al lo rientro dal Sudafrica.

Vista la gravità della situazione, il governo ha quindi diposto da subito l’isolamento a chiunque rientrato in Gb dal Sudafrica nelle ultime due settimane.

Hancok: “Una nuova variante preoccupante perché ancor più trasmissibile”

Questa inedita “ed altramente preoccupante mutazione del coronavirus proveniente dal Sudafrica”, ha commentato Hancock, “è estremamente preoccupante perché è ancora più trasmissibile e sembra essere mutata ulteriormente rispetto alla nuova variante che era stata scoperta nel Regno Unito”.

Max