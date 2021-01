Covid, dati in calo nell’ultima settimana: scendono positivi e ricoveri

Calano i numeri della pandemia in Italia, mai così bassi dalla settimana 14-20 ottobre. Dal 20 gennaio ad oggi, infatti, il numero dei positivi è sceso in percentuale del 12,2%. Negli ultimi sette giorni i positivi tracciati sono stati 85.397, a fronte dei 97.343 della settimana precedente. Sale il numero dei tamponi, arrivati a 1.697.817, perché entrano nel conteggio anche i test rapidi molecolari.

In calo anche la percentuale dei positivi per test: nell’ultima settimana pari al 5,03%, mentre in quella precedente era al 6,51%. 12,31% positivi per test era la percentuale registrata invece dal 6 al 13 gennaio, quando ad essere conteggiati erano solamente i tamponi molecolari. Numeri incoraggianti che confermano il trend positivo che il paese sta vivendo da alcune settimane.

Meglio anche il Lazio, dove i positivi registrata nell’ultima settimana sono stati 7.991 a fronte dei 9.319 di quella precedente. Cala la pressione anche negli ospedali, dove negli ultimi sette giorni sono stati ricoverate 25.186 persone positive al Covid, 26.348 erano state invece nella settimana precedente, facendo registrare così un calo del 4,4%.

Dal 3 novembre che i numeri non erano così bassi per quanto riguarda le terapie intensive, dove i ricoverati positivi al Covid ieri erano 2.487 a differenza dei 2.636 del martedì precedente. Calano in una percentuale del 2,1% anche i morti: 3.265 questa settimana contro i 3.338 di quella precedente.