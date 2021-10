Covid, De Luca: “Sono per raddoppiare prezzo tamponi”

Dopo il Green pass obbligatorio, il governatore della Campania Vincenzo De Luca rilancia sulla campagna anti covid. “Io sono per raddoppiare il prezzo dei tamponi, non per darli gratis”, dice, intervenendo al convegno sulla coesione territoriale organizzato da Confindustria a Napoli. “Lo Stato ti dà la vaccinazione gratuita – ha aggiunto De Luca – e se non vuoi vaccinarti, il diritto di andare a contagiare i tuoi compagni di lavoro e i bambini a scuola non ti è concesso dalla Costituzione”.

“I no Green pass – aggiunge – sono un altro fenomeno tutto italiano. Ormai vanno in giro per l’Italia, è diventata non un’attività di protesta sanitaria ma un’attività sportiva, c’è chi va a fare footing e c’è chi va a fare il picnic a Trieste”.”Abbiamo sentito una quantità di bestialità, lo stato di diritto, lo stato di eccezione, le scemenze”, ha aggiunto De Luca.