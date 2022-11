(Adnkronos) – “Questa sera, come ogni giorno, vedrò il ministro della Salute , e valuteremo anche l’eventuale revisione della quarantena” per le persone positive a Covid-19, “insieme agli altri temi in campo, per dare risposte”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, a margine della presentazione del rapporto Meridiano Sanità realizzato da The European House -Ambrosetti e presentato oggi a Roma.