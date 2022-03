(Adnkronos) – Covid in Italia e riaperture in vista, punto questa mattina a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli e il presidente Iss Silvio Brusaferro. Nel corso della riunione, a quanto si apprende, sarebbe stato fatto il punto in vista del Consiglio dei ministri chiamato a varare la ‘roadmap’ sulle riaperture, atteso in settimana.