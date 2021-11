L’Ema approva le prime due terapie monoclonali anti sars cov II Ronapreve e Regkirona, raccomandate per l’autorizzazione e l’iimmissione in commercio nell’ Ue. Ronapreve per adulti e adolescenti a partire dai 12 anni d’età e di almeno 40 kg di peso. Regkirona per adulti con covid a rischio peggioramento malattia.