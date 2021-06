Covid Emilia Romagna, oggi 172 nuovi contagi e un morto: bollettino 6 giugno

Sono 172 i nuovi contagi da Covid-19 registrati oggi, 6 giugno, in Emilia-Romagna, dove sono stati eseguiti 11.644 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi è del 1,5%. Si registra un’altra vittima, un uomo di 60 anni nel Reggiano, che porta il totale dei morti con Covid-19 a 13.209. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 70 (+2 rispetto a ieri), 412 quelli negli altri reparti Covid (-11). L’età media dei nuovi positivi di oggi è 34,9 anni.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 431 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 360.157. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 11.454 (-260 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 10.972 (-251), il 95,8% del totale dei casi attivi.

Somministrate complessivamente 2.865.184 dosi; sul totale, 1.047.965 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.