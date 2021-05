Covid Emilia Romagna, oggi 224 contagi e 6 morti: bollettino 29 maggio

Sono 224 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 29 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri sei morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 21.742 tamponi. Aumentano i guariti, 532 da ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 104, cinque in meno rispetto a ieri, 532 quelli negli altri reparti Covid pari a 28 in meno rispetto al giorno precedente.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Modena con 47 contagi, Bologna a 40 e Rimini a 32, Reggio Emilia a 28 e Ravenna a 19.