Covid estate 2022, Pregliasco: “Temo ondata da 100mila casi al giorno”

(Adnkronos) – “Temo che a questo punto anche in Italia ci sarà un’altra onda estiva” di Covid-19, “con circa 100mila infezioni al giorno rilevate” dai bollettini quotidiani, oltre la quota sommersa che come già accade sfugge ai conteggi. Il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all’università Statale di Milano, fa questa previsione all’Adnkronos Salute, alla luce della diffusione delle sottovarianti Omicron BA.4 e BA.5 che hanno prodotto un boom di positivi in Portogallo e Germania. Il ministro della Salute tedesco ha parlato senza mezzi termini di “un’ondata estiva” in corso, sostenuta dalle nuove Omicron ancora più trasmissibili rispetto alla 2 ad oggi dominante.

All’indomani del monito dell’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che ha prospettato a causa di Omicron 4 e 5 un rialzo dei casi nelle prossime settimane, Pregliasco esprime dunque “timori” anche per il nostro Paese. “Serviranno raccomandazioni stringenti”, avverte il direttore sanitario dell’Irccs Galezzi, per far fronte a un picco anticipato rispetto a quello inizialmente atteso in autunno.