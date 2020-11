Covid, evidente calo di nuovi contagi e di ricoveri nelle terapie intensive. Da ieri 630 le vittime

Nelle ultime 24 ore è diminuito il numero dei tamponi eseguiti nel Paese (148.945) tuttavia, cosa che non accadeva dal scorso agosto, i nuovi contagi individuati sono stati 22.930, dunque in evidente calo.

Il bollettino quotidiano redatto dal ministero della Salute, anche oggi conferma che la regione maggiormente colpita è sempre la Lombardia, con 5.289 nuovi positivi (non ‘malati’), seguita , seguita da Veneto (2.540), Emilia Romagna (2.344), Lazio (2.341) e Campania (2.158).

Riguardo invece il numero delle vittime, nelle ultime 24 ore ne sono state censite altre 630, portando così il numero dei decessi a 50.453 dall’inizio dell’emergenza.

Fortunatamente continuano a diminuire anche gli ingressi nelle terapie intensive (da ieri 9 in più), dove attualmente vi sono ricoverate 3.810 persone.

Stesso discorso per quanti ricoverati negli ospedali con sintomi, nelle ultime 24 ore, 418 in più, per un totale di 34.697 pazienti ‘allettati’.

In calo anche quanti costretti a rimanere chiusi nelle loro case in isolamento domiciliare (9.525 in meno), ad oggi a quota 758.342.

Benissimo quanti continuano a guarire, lasciandosi alle spalle questo maledetto virus: ben 31.395 nelle ultime 24 ore, per un totale di 584.493.

Infine, attualmente, nel nostro Paese il numero di persone attualmente positive è di 796.849

Ecco nel dettaglio la situazione nelle regioni italiane

Max