Covid, Federica Pellegrini torna in piscina

Ha mostrato tutta la quarantena sul suo profilo Instagram. Ha annunciato la positività al Covid in lacrime, poi ha aggiornato scrupolosamente ogni novità del suo decorso. Federica Pellegrini ha passato un isolamento social, non si è chiusa nell’attesa. Forse anche per esorcizzare la paura di uno stop troppo lungo.

Ha mostrato incertezze e fragilità, ma anche la forza di un’atleta che non vedeva l’ora di tornare a fare quello per cui vive: nuotare. La prima buona notizia è arrivata ieri, ovviamente annunciata tramite Instagram: “Sono negativa”, ha postato la Pellegrini sul social network.

“Maria adesso esco per davvero”, ha detto scherzando. Oggi Federica pellegrini ha dato un altro lieto annuncio: “Tutte le visite di controllo per riavere l’idoneità sportiva fatte. Siamo idonee. Oggi finalmente si torna in acqua con nuovi obbiettivi”, ha detto attraverso una diretta Instagram.