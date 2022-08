Covid, forse arrivano nuove regole per l’isolamento dei positivi: si va verso una mini-quarantena

Stando a quanto anticipato da diverse agenzia di stampa, AdnKronos in particolare, in questi giorni – dati scientifici alla mano – i tecnici del ministero della Salute starebbero decidendo se introdurre nuove misure in merito all’isolamento per quanti contagiati dal Covid o dalle sue varianti.

Isolamento positivi: la quarantena ‘massima’ potrebbe scendere dagli attuali 21 giorni a 10

Provvedimenti che, una volta finiti in una nuova circolare, confermerebbero l’intenzione di ridurre, dagli attuali 21, la durata massima dell’isolamento, per portarla quindi a 1o o massimo 15 giorni. Ma la novità sarebbe rivolta positivi senza sintomi, che potrebbero non più esser costretti a dover attendere gli attuali 7 giorni per poter fare il tampone di fine isolamento, e se il test è negativo di tornare subito liberi. Entro pochi giorni sapremo se tutto ciò diverrà realtà o meno..

Max