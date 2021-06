Sono 33 i morti di Coronavirus in Francia e oltre 2mila i contagi di oggi, 23 giugno, secondo il bollettino della Sanità pubblica d’Oltralpe. Meno di 10mila, 9.771 per la precisione, i pazienti attualmente ricoverati, un numero mai così basso dall’ottobre 2020. Le persone in terapia intensiva sono 1.509, ovvero 51 in meno rispetto a ieri.

Dall’inizio della campagna di vaccinazione, in Francia sono 32.677.781 le persone che hanno ricevuto almeno una dose e 17.601.838 quelle immunizzate.