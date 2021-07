Covid Gb, ad agosto potrebbero tornare le restrizioni

Il tasso di infezione da coronavirus nei giovani inglesi ha raggiunto il più alto per qualsiasi fascia di età dall’inizio della pandemia, così che il governo ha elaborato piani di emergenza per ripristinare le restrizioni entro poche settimane si legge sull’Indipendent.

Secondo il Public Health England, nei sette giorni prima della revoca delle restrizioni Covid, sono state registrate 1.154,7 infezioni per 100.000 persone tra le persone di età compresa tra 20 e 29 anni, con casi in aumento in ogni fascia di età e regione della Gran Bretagna. Anche i ricoveri settimanali sono ai massimi dall’inizio di marzo.

I funzionari della task force Covid hanno elaborato proposte che prevedono misure restrittive di base, come l’uso della mascherina, il distanziamento sociale e le indicazioni per lavorare da casa, da reintrodurre in Inghilterra entro il prossimo mese.

La task force sta esplorando la possibilità di attuare le restrizioni su base locale, regionale o nazionale.