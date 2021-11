Covid Germania oggi, incidenza contagi mai così alta

L’incidenza settimanale di contagi confermati di infezione da coronavirus per 100mila abitanti in Germania ha raggiunto quota 303, segnando i massimi da inizio pandemia. Il dato arriva oggi dal Robert Koch Institut: ieri l’incidenza era stata di 289 casi. Stando all’istituto, nelle ultime 24 ore si sono registrate 23.607 nuove infezioni e si contano inoltre 43 decessi in più (lunedì scorso erano stati 33). Al momento solo il 67,5% della popolazione tedesca è vaccinata.

Nel Paese il bollettino precedente aveva registrato 33.498 nuovi casi da coronavirus. Di fronte a questa nuova ondata, la Germania si prepara a mobilitare 12mila soldati per aiutare i servizi sanitari. A riferirne è Der Spiegel precisando che i militari entreranno in azione entro Natale. Tra i compiti a loro assegnati il rifornimento di terze dosi di vaccino e di test per le case di riposo e gli ospedali. Al momento i militari in campo sono 630.

Inoltre i tamponi per il coronavirus sono tornati a essere gratuiti per tutti. La sospensione dei test gratuiti era stata annunciata dalle autorità sanitarie appena poche settimane fa, nel tentativo di incoraggiare sempre più persone a vaccinarsi.