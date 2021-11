Covid, Germania sotto choc: Merkel: “Situazione disastrosa”, registrati 319,5 casi ogni 100mila abitanti”

Non solo non accennano a diminuire ma, addirittura, in Germania i nuovi contagi continuano a crescer ad una velocità vertiginosa.

Merkel: “”Non è troppo tardi per optare per una prima dose di vaccino. Chiunque si vaccina protegge se stesso e gli altri”.

Una situazione al limite dell’emergenza che ha indotto ‘l’ex cancelliera’, Angela Merkel a lanciare un appello al Paese: “Non è troppo tardi per optare per una prima dose di vaccino. Chiunque si vaccina protegge se stesso e gli altri. E se un numero sufficiente di persone si vaccina, così si esce dalla pandemia”.

Merkel: “Situazione disastrosa”, raggiunta l’incidenza di 319,5 casi ogni 100mila abitanti”

Una situazione che la Merkel ha definito “disastrosa” e per la quale, soprattutto per l terza dose, ha chiesto a tutti i tedeschi uno “sforzo nazionale”.

Del resto, i dati rivelati dal ‘Robert Koch Institut’ fanno rabbrividire: nelle ultime 24 ore nel Paese sono state registrati 52.826 nuovi casi, e contati altri 29 decessi.

‘Scioccante’ infine l’incidenza settimanale dei nuovi contagi, che ha raggiunto i 319,5 casi ogni 100mila abitanti.

La cancelliera ha aggiunto che è necessario uno “sforzo nazionale” per quanto riguarda la terza dose.

