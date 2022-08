Covid Germania, verso mascherina di nuovo obbligatoria da ottobre

(Adnkronos) – In Germania i Laender potrebbero tornare ad imporre l’uso obbligatorio della mascherina a partire dal prossimo ottobre, come mezzo di protezione contro il Covid. E’ quanto prevede un progetto di legge per la protezione dai contagi presentato dai ministeri della Salute e della Giustizia tedeschi. Secondo il progetto di legge, le mascherine continueranno ad essere obbligatorie a bordo di autobus, treni e aerei. Si imporrà di nuovo l’obbligo di usare la mascherina e la realizzazione di test negli ospedali e nelle case di riposo.

D’altra parte, ciascun Land potrà decidere se imporre o meno l’uso obbligatorio della mascherina in altri luoghi pubblici. Tuttavia, negli eventi culturali e sportivi e nei ristoranti ci saranno eccezioni per le persone guarite, vaccinate o che siano reduci da un test negativo. Il progetto prevede anche che ciascuno Stato potrà prescrivere la realizzazione di test anti Covid nelle scuole, negli asili nido e nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo. L’obbligo di mascherina nelle scuole è contemplato solo nel caso in cui non ci sia altro modo per fare lezione in presenza, ma solo a partire da un certo grado.

Il testo segnala anche che, se un Land teme un possibile collasso del sistema sanitario o di altre infrastrutture critiche, deve contemplare l’obbligo di mascherina in eventi all’aria aperta in cui non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale. In questo caso, non dovrebbero esserci eccezioni per le persone che presentino un test, siano vaccinate oppure guarite. Le misure previste potranno applicarsi dal primo ottobre 2022 al 7 aprile 2023. Le proposte verranno analizzate dal governo, prima di passare al vaglio del Parlamento tedesco.