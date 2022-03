Covid, Greco (Cts): “90% dei contagi sono asintomatici, la malattia severa è in sensibile calo”

Donato Greco, epidemiologo del Comitato tecnico scientifico (Cts), in un’intervista al Corriere della Sera ha affermato che “oggi per il 90% i contagi Covid sono asintomatici e ovunque la malattia severa è in sensibile calo. Non c’è stata sottovalutazione”. Dice in riferimento alla decisione di allentare le norme anti-Covid.

A sollevare dubbi è il nuovo incremento di casi, che per Greco potrebbe essere dovuto a “sottovarianti di Omicron che però per i vaccinati hanno l’effetto di una quarta dose. Danno un’infezione senza sintomi e rafforzano l’immunità. Bisogna riconoscere che l’andamento è bizzarro, non c’era previsione di crescita dei positivi, mentre era atteso il calo dei malati con forme gravi come si osserva ancora”.

Ha spiegato ancora l’epidemiologo del Cts: “L’avvento di nuove varianti che sistematicamente rimpiazzano le precedenti favorisce nuove infezioni, ma non rallenta la diminuzione di malati gravi tra fragili e non vaccinati. Buona parte dei Paesi occidentali ha basato le misure di contenimento sull’incidenza della malattia severa (ricoveri, terapia intensiva, decessi) e non sulla semplice positività al test: in tutta Europa la malattia severa è in continuo calo mentre vi è un lieve costante rialzo dei positivi, per oltre il 90% asintomatici”.

Conclude Greco: “Anche in Italia la vaccinazione ha evitato e continua a evitare morti e ricoveri. Il più recente rapporto dell’Istituto superiore di sanità mostra come oltre l’80% dei positivi al test è tra i ‘mai vaccinati‘: sono loro a sostenere non solo i ricoveri e i decessi, ma anche le nuove infezioni”.