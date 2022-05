Covid, Greco: “Endemico, ma con milioni non vaccinati servono precauzioni”

(Adnkronos) – “In Italia siamo ormai a una endemizzazione concreta del coronavirus, che non solo è diventato endemico, ma anche ‘bonario’, in quanto le attuali varianti non danno sintomi e malattia grave e rappresentano un booster immunitario con una popolazione in gran parte coperta con le tre dosi. Fanno cioè da quarta dose, per cui non dovremo avere problemi, anche se in alcune situazioni vanno ancora mantenute le precauzioni che conosciamo a causa dei 10 milioni di italiani non ancora vaccinati”. Così all’Adnkronos Salute l’epidemiologo Donato Greco, ex componente del Comitato tecnico scientifico nell’emergenza Covid, e attuale consulente dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

“Impedire il ritorno a una vita normale non è più giustificabile con un rischio pandemico significativo. Non possiamo restringerci ancora una volta dopo 2 anni di patimenti”, sostiene Greco, anche pensando a tutti gli eventi pubblici, a partire dai mega concerti, cominciati in questi giorni e in programma per tutta l’estate. “Ciò non toglie che è importante mantenere ancora delle precauzioni minime, quali le mascherine in luoghi molto affollati, l’igiene delle mani e il distanziamento in situazioni a rischio, perché purtroppo – riflette l’epidemiologo – abbiamo ancora 10 milioni di italiani non completamente vaccinati o non vaccinati per niente, bambini piccoli, ma anche adulti e addirittura ultra80enni, che mantengono la circolazione del virus”.