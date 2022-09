Covid, Ilaria Capua: “Virus non andrà via, in inverno andrà rimessa mascherina”

(Adnkronos) – “Il virus non andrà via. Quello del morbillo, anch’esso di derivazione animale, è in giro da 2.500 anni. Ma perché Sars-CoV-2 dovrebbe andare via? Sta benissimo, circola, si modifica e si moltiplica”. Lo sottolinea Ilaria Capua, virologa e direttrice del Centro One Health all’università della Florida, che domani sarà ospite di ‘Soul’, alle 20.50 su Tv2000. E allora, cosa succederà in autunno? “Dipenderà da come si comporta Homo sapiens”, cioè tutti noi. “Se Homo sapiens si fa la quarta dose, soprattutto le persone fragili, si comporta in un certo modo, evita determinati fattori di rischio – sottolinea la scienziata – allora la situazione andrà liscia. Altrimenti di nuovo gli ospedali andranno in sofferenza. Però, mi dispiace dirlo, credo proprio che la mascherina quest’inverno bisognerà rimetterla”, chiosa Capua.