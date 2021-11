Covid, in Germania salgono contagi e morti

“Una grande epidemia di non vaccinati”, così il ministro della Salute tedesco Jens Spahn ha definito la grossa fetta di tedeschi, di età compresa tra i 18 e i 59, che non ha ancora avuto la prima dose di vaccino.

Intanto nel paese il Covid torna a dilagare. “Attualmente stiamo vivendo principalmente una pandemia di non vaccinati ed è enorme. In alcune regioni della Germania i posti letto per la terapia intensiva si stanno di nuovo esaurendo”, ha detto Spahn.

Il presidente dell’istituto tedesco Robert Koch, Lothar Wieler ha reso noto: “Nelle ultime 24 ore si sono registrati 194 decessi per Covid, una settimana fa erano stati 114. La quarta ondata si sviluppa esattamente come immaginavamo proprio perché molti non si sono vaccinati”. Nelle ultime 24 ore in Germania si sono registrati 20.398 nuovi contagi, raggiungendo il più alto tasso di positività da maggio.