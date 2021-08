Covid, in Italia 5 le regioni in rosso secondo l’Ecdc, che studia la curva epidemiologica in Europa

Covid, in Italia 5 le regioni in rosso secondo l’Ecdc, che studia...

Se noi, complice lo spettro delle chiusure e la conseguente crisi economica, l’abbiamo ‘risolta’ cambiando i parametri che determinano il colore delle Regioni (considerando solo l’occupazione ospedaliera), l’ente europeo che misura la curva epidemiologica di ogni paese membro (il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie), usa invece basarsi ancora sul parametro relativo al numero di positivi per 100mila abitanti.

Certo, ovviamente non è detto che essere positivo equivalga necessariamente ad essere malato, e quindi a rischio ospedalizzazione ma, a livello Ue funziona così.

In Italia sarebbero ben 5 le regioni rosse, mentre nel resto del Paese prevale ovunque il giallo

Dunque, attraverso le rilevazioni che vengono analizzate ogni 14 giorni, oggi l’Ecdc ha segnalato il ‘netto’ peggioramento dell’Italia, per l’aumento di positivi registrato. Stando quindi a quanto redatto dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, attualmente nel nostro Paese sarebbero addirittura 5 le regioni in ‘rosso’. Nella ‘mappa’ si vedono infatti Toscana, Marche, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Ma nel resto del Paese la situazione non è certo ‘rosea’, gran parte della Penisola è infatti in giallo. Uniche eccezioni, sono il Molise e la provincia autonoma di Bolzano, in verde.

Ci sono paesi europei dove ‘spicca’ il rosso scuro, come nel caso delle isole turistiche greche

Ma anche a livello europeo ci sono diversi luoghi e paesi ‘messi male’. E’ il caso ad esempio del ‘rosso scuro’ (lo stadio peggiore), che ormai copre quasi per intero la Spagna, così come tutta l’area a sud della Francia, e l’intera Corsica. Rosso scuro poi anche a nord dell’Irlanda e, infine, in diverse isole ‘turistiche’ della Grecia, Creta in testa.

Ecco la ‘mappa’ stilata oggi dall’Ecdc relativa all’attuale situazione contagi in tutta l’area Ue

Max