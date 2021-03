Covid, in Italia sale l’Rt medio: supera 1 per la prima volta dopo 7 settimane

Covid, in Italia sale l’Rt medio: supera 1 per la prima volta...

Per la prima volta dopo 7 settimane l’Rt medio in Italia supera l’1. E’ quanto emerge dal report frutto del monitoraggio settimanale della Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute. Per la precisione negli ultimi 7 giorni l’Rt medio è salito 1,06, la settimana scorsa si era fermato a 0,99.

“Nel periodo 10-23 febbraio – si legge – l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,06 (range 0,98-1,20)”. Si legge nel report, e ancora: “Nella settimana 22-28 febbraio, dopo un periodo di crescita, si osserva una netta accelerazione nell’aumento dell’incidenza a livello nazionale rispetto alla settimana precedente. Si passa a 194,87 casi per 100.000 abitanti contro i 145,16 per 100.000 nella settimana 15-21 febbraio”.

Sale anche il numero di occupazione delle terapie intensive a livello nazionale che è “complessivamente in aumento (26% vs 24% della scorsa settimana). Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in aumento da 2.146 (23 febbraio 2021) a 2.327 (2 marzo 2021); anche il numero di persone ricoverate in aree mediche è in aumento, passando da 18.295 a 19.570″, è quanto emerge dal monitoraggio settimanale.