Covid Israele oggi, contagi ai minimi da 4 mesi

Il tasso di contagi da Covid-19 oggi è ai minimi da quattro mesi in Israele, dove però circa 145mila studenti sono attualmente in quarantena. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute israeliano, oggi 102.638 scolari sono in quarantena per essere entrati in contatto con un caso confermato di Covid-19 o essere tornati da una destinazione estera che richiede l’autoisolamento. Secondo il ministero, altri 41.816 bambini sono stati contagiati dal coronavirus.

Il valore R, che misura il numero medio di persone contagiate da ogni persona positiva, è invece sceso allo 0,83, il valore più basso registrato da maggio. Ieri sono 3.247 i nuovi casi di coronavirus registrati dal ministero, altri 1.818 questa mattina.