Covid Israele, picco nuova ondata: 732 casi in un giorno

Sono 732 i nuovi casi di coronavirus registrati in Israele nelle ultime 24 ore, il numero più alto registrato nella nuova ondata di contagi e il numero maggiore di positivi da marzo. Lo rende noto il ministero della Sanità israeliano, spiegando che 47 persone versano in gravi condizioni. Il Jerusalem Post sottolinea come circa il 53% dei nuovi casi erano vaccinati o pazienti che erano stati contagiati ed erano guariti dal Covid-19.

Sotto accusa la variante Delta, identificata per la prima volta in India e ora responsabile del 90% dei nuovi casi in Israele.