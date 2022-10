Covid Italia, 15.089 contagi e 51 morti: bollettino 10 ottobre

(Adnkronos) – Sono 15.089 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 10 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 51 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati i tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività pari al 18,1%. In crescita i ricoveri, 288 in più su ieri per un totale di 5.987, e le persone in terapia intensiva, 5 in più rispetto a ieri per un totale di 216.

I DATI DELLE REGIONI



Lazio – Sono 1.781 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 ottobre 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 8 decessi.

Oggi nel “Lazio su 1.539 tamponi molecolari e 8.617 tamponi antigenici per un totale di 10.156 tamponi, si registrano 1.781 nuovi casi positivi (-1.242), sono 8 i decessi (+8), 500 i ricoverati (+10), 35 le terapie intensive (stabili) e +2.293 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,5%. I casi a Roma città sono a quota 1.133” comunica l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

Veneto – Sono 1.378 i nuovi contagi da covid in Veneto secondo l’ultimo bollettino di oggi, 10 ottobre. Si registra inoltre un altro morto. In totale gli attualmente positivi nella regione sono 63.372. I pazienti attualmente positivi in area non critica sono +29 da ieri.

Toscana – Sono 581 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo l’ultimo bollettino di oggi, 10 ottobre. Si registra inoltre un altro morto. 166 i casi confermati con tampone molecolare e gli altri 415 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.426.086. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% (470 persone) e raggiungono quota 1.369.409 (96% dei casi totali).

Abruzzo – Sono 427 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 ottobre in Abruzzo, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. Il totale dei casi nella regione da inizio pandemia – al netto dei riallineamenti – sale a 569701. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl) e sale a 3681. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 548496 dimessi/guariti (+714 rispetto a ieri).

Sardegna – Sono 383 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 10 ottobre. Si registra inoltre un altro morto. 337 i nuovi casi diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.379 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (+1); i pazienti ricoverati in area medica sono 94 (+8) mentre sono 6066 i casi di isolamento domiciliare (+90). Si registra un decesso nella ASL di Sassari. Lo comunica la Regione Sardegna