(Adnkronos) – Sono 208.346 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia dal 10 al 17 novembre 2022 in Italia, secondo il bollettino settimanale – regione per regione – della Protezione Civile e del ministero della Salute. In 7 giorni si registrano inoltre altri 533 morti. Questi i dati e i numeri Covid aggiornati. Il 10 novembre il totale dei casi Covid era pari a 23.823.192 rispetto ai 24.031.538 del 17 novembre, i decessi totali sono passati da 179.985 a 180.518.