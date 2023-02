Covid Italia, ancora dati in discesa

(Adnkronos) – Covid in Italia, dati ancora in discesa nel report con il monitoraggio settimanaledella Cabina di regia Iss-ministero della Salute. Cala infatti l’incidenza – ora a 58 casi su 100mila abitanti -, in diminuzione anche l’indice Rt a 0,68, mentre l’occupazione delle terapie intensive scende al 1,8% e scendono anche ricoveri in aree mediche (al 5,8%). Infine, una sola regione a rischio alto mentre due sono a rischio moderato e 18 a rischio basso.

INCIDENZA – Continua la discesa dell’incidenza dei casi Covid in Italia: “Sono 58 casi ogni 100.000 abitanti (27 gennaio-2 febbraio) contro 65 ogni 100.000 abitanti (20-26 gennaio)”, evidenzia il report.

INDICE RT – L’indice di trasmissibilità (Rt) dei casi Covid “nel periodo 11 –24 gennaio è stato pari a 0,68 (range 0,64-0,78), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e sotto la soglia epidemica anche nel range inferiore”, sottolinea quindi il report. “L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in lieve aumento e rimane sotto la soglia epidemica: Rt=0,78 (0,74-0,83) al 24 gennaio contro Rt=0,70 (0,67-0,72) al 17 gennaio”, precisa.