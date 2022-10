Covid Italia, balzo ricoveri in 7 giorni: report Fiaso

(Adnkronos) –

Ancora un balzo dei ricoveri Covid in Italia: in una settimana il numero dei pazienti è salito del 37%. E’ quanto emerge dalla rilevazione dell’11 ottobre negli ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso). L’incremento, in linea con quello del 39% registrato nella settimana precedente, è tuttavia – si spiega nel report – quasi completamente relativo ai cosiddetti pazienti ‘con Covid’, ovvero arrivati in ospedale per la cura di altre patologie e trovati incidentalmente positivi al virus attraverso il tampone pre-ricovero.

Rispetto al report del 4 ottobre, infatti, la quota di pazienti ricoverati ‘con Covid’ è cresciuta del 64%, mentre l’incremento dei ricoverati ‘per Covid’, ovvero coloro che hanno sviluppato sindromi respiratorie e polmonari, è stato del 6%. Si assiste, dunque – rileva la Fiaso – a un aumento netto dei posti letto occupati nei reparti Covid ordinari pari al 38,9%, mentre le terapie intensive registrano un lieve scostamento di soli tre pazienti in più rispetto alla settimana precedente.